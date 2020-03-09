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Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах

Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах

Марина Коханкова 164 0
Сотрудники полиции, таможни и пожарные провели в понедельник утром выборочные проверки водителей в 10 выбранных пунктах пересечения границ. В качестве меры предосторожности против распространения нового коронавируса пожарные измеряют температуру у путешественников, прибывающих в Чехию.
Пожарные будут измерять температуру у путешественников на границах

Сотрудники полиции и таможни будут останавливать автомобили и распространять среди пассажиров информационные листовки о коронавирусе, а пожарные — измерять температуру. Если у туристов температура окажется повышенной, пожарные уведомят командира подразделения, который свяжется с региональной гигиенической станцией для дальнейших действий. Пожарные будут использовать респираторы и латексные перчатки для предотвращения передачи возможной коронавирусной инфекции.

Полиция и таможенники также начнут распространять среди путешественников листовки с информацией о коронавирусе на чешском, английском и немецком языках на пограничных переходах Розвадов, Фолмава, Железна-Руда, Долны-Дворжиште, Стражны, Микулов, Хатэ, Бржецлав, Циновец и Помези. Утром в понедельник полиция получила 150 тысяч листовок, а Чешские железные дороги — 125 тысяч.

По данным на 8 марта, в Чехии тестирование на коронавирус прошли свыше 800 человек, 32 из них оказались инфицированы. Около 1100 чехов находятся в карантине. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Болезни Чехия полиция туристы
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