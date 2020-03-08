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Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

Марина Коханкова 920 0
Большая лавина оторвалась от массива Дахштайн в воскресенье утром. Масса снега завалила пять человек, которые в это время были поблизости. Власти подтвердили, что все они — граждане Чехии.
Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

По словам пресс-секретаря австрийской полиции, сход лавины произошел около 9:30 утра. Тела жертв были доставлены в Гальштат для опознания. Пять человек, которые погибли в австрийских горах, были, очевидно, частью одной туристической группы. Во второй половине дня МИД заявил, что они являются гражданами Чехии, которые скорее всего находились на отдыхе.

В спасательной операции приняли участие горноспасательная служба, полиция и несколько вертолетов. По данным Reuters, спасательная операция закончена, другие пострадавшие или жертвы схода лавины не найдены.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Чехия Австрия горы
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