Пять чехов погибли при сходе лавины в Австрии

Большая лавина оторвалась от массива Дахштайн в воскресенье утром. Масса снега завалила пять человек, которые в это время были поблизости. Власти подтвердили, что все они — граждане Чехии.

По словам пресс-секретаря австрийской полиции, сход лавины произошел около 9:30 утра. Тела жертв были доставлены в Гальштат для опознания. Пять человек, которые погибли в австрийских горах, были, очевидно, частью одной туристической группы. Во второй половине дня МИД заявил, что они являются гражданами Чехии, которые скорее всего находились на отдыхе.

В спасательной операции приняли участие горноспасательная служба, полиция и несколько вертолетов. По данным Reuters, спасательная операция закончена, другие пострадавшие или жертвы схода лавины не найдены.

Источник: seznamzpravy.cz