Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон

В Чешской Республике зарегистрировано уже 18 инфицированных коронавирусом. По решению Совета госбезопасности все чехи, которые вернутся из Италии после 7 марта, должны обратиться к своему врачу. Если врач решит, что карантин необходим, а гражданин не будет его соблюдать, возможен штраф в размере до 3 млн крон.

Об этом 6 марта сообщили премьер-министр Андрей Бабиш и главный гигиенист Чехии Эва Готталдова после заседания Совета государственной безопасности. По словам чиновников, в ближайшее время из Италии должны вернуться 16 500 чехов, которые находятся там в отпуске.

«Министерство здравоохранения принимает новые меры. Это связано со значительным распространением коронавируса на территории Италии и тем фактом, что преобладающее число инфицированных в Чешской Республике заразились во время пребывания в этой стране», — сказал Бабиш на пресс-конференции.

«Решение Минздрава вступает в силу немедленно. Все чешские граждане, возвращающиеся из Италии после 7 марта, обязаны сообщить об этом факте своему врачу общей практики сразу же после приезда без личного контакта», — добавил премьер-министр. Люди должны написать врачу или позвонить. Врачу предстоит оценить ситуацию и назначить двухнедельный карантин. «Нарушение карантина облагается штрафом в размере до 3 млн крон», — подчеркнул премьер-министр. Он добавил, что люди, находящиеся на карантине, имеют право на оплачиваемый больничный.

Источник: novinky.cz