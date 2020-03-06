Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии

«Это первый случай передачи инфекции внутри страны», — сообщила Ленка Шимункова, директор пражской санитарно-эпидемиологической станции. По словам Шимунковой, состояние женщины хорошее. В больнице Масарика находятся четыре пациента с COVID-19. Гигиенисты в регионе Усти-над-Лабем начнут на дому брать анализы у людей, которые, возможно, заразились вирусом.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал граждан Чехии не ездить в Италию. Работодателям, чьи сотрудники вернулись из этой страны, власти порекомендовали дать возможность работать из дома или оплачивать им больничный полностью, в размере 100% заработной платы. «Конечно, мы будем учитывать экономические последствия, но сейчас наивысший приоритет — здоровье наших граждан и предотвращение распространения коронавируса», — сказал Бабиш.
По данным на 6 марта, в Чехии официально зарегистрировано 12 заболевших коронавирусом.
Источник: novinky.cz