Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии

Пациентка заразилась от сына, который катался на лыжах в Италии и заболел новым типом вируса. Сейчас сын находится в больнице «На Буловце» в Праге, а его мать — в больнице Масарика в Усти-над-Лабем.

«Это первый случай передачи инфекции внутри страны», — сообщила Ленка Шимункова, директор пражской санитарно-эпидемиологической станции. По словам Шимунковой, состояние женщины хорошее. В больнице Масарика находятся четыре пациента с COVID-19. Гигиенисты в регионе Усти-над-Лабем начнут на дому брать анализы у людей, которые, возможно, заразились вирусом.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал граждан Чехии не ездить в Италию. Работодателям, чьи сотрудники вернулись из этой страны, власти порекомендовали дать возможность работать из дома или оплачивать им больничный полностью, в размере 100% заработной платы. «Конечно, мы будем учитывать экономические последствия, но сейчас наивысший приоритет — здоровье наших граждан и предотвращение распространения коронавируса», — сказал Бабиш.

По данным на 6 марта, в Чехии официально зарегистрировано 12 заболевших коронавирусом.

Источник: novinky.cz