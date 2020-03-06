Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
22.48
RUB
0.33
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
04n 5 °C
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях

Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях

Марина Коханкова 406 0
Лишь 2% могут отличить дезинформацию от правды. В основном хорошо ориентируются в новостях социальных сетей студенты в больших городах. Дети и пожилые люди с низким уровнем образования подвергаются наибольшему риску.
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях

Об этом свидетельствуют данные опроса мобильного оператора T-Mobile, в котором приняли участие 20 тысяч пользователей Facebook. Тест под названием «Правда или ложь? Реальность или вымысел?» содержал 12 историй в виде коротких новостей или выдержек из электронных писем. Участников попросили указать, что было правдой и что ложью. 

Самой уязвимой группой населения оказались дети и пенсионеры с низким уровнем образования. Граждане с высшим образованием в возрасте от 35 до 44 лет в среднем правильно ответили на 9,4 вопроса, дети младше 15 лет — в среднем на 7,6 вопроса. Показатели среди пенсионеров старше 65 лет были 8,7, а среди граждан старше 75 лет — 8,4. Среднее значение по всей выборке составляет 8,94, то есть менее девяти из 12 правильных ответов.

Источник: eurozpravy.cz
 

Рассказать всем:
Темы
Опрос общественного мнения Чехия социальные сети дети
Читайте
по теме 
Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков
21.02.2020 15:30 Политика
Андрей Бабиш занял первое место по популярности среди чешских политиков
1706 2
Статистики проанализируют, как живут чешские семьи
13.02.2020 14:00 Экономика
Статистики проанализируют, как живут чешские семьи
4183 0
Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года
13.02.2020 08:50 Общество
Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года
1309 0
Начался «Сухой февраль»: можете ли вы продержаться месяц без алкоголя?
03.02.2020 10:00 Общество
Начался «Сухой февраль»: можете ли вы продержаться месяц без алкоголя?
4646 3
Последние новости:
06
марта
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
1837 0
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
06.03.2020 13:02 Экономика
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
502 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
3366 0
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
06.03.2020 09:55 Общество
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения
822 0
05
марта
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
05.03.2020 15:01 Экономика
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
10242 0
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
05.03.2020 13:00 Политика
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
2943 0
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
05.03.2020 11:30 Общество
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
1015 0
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
05.03.2020 09:10 Общество
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
581 0
04
марта
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
04.03.2020 17:11 Общество
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
7925 0
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
04.03.2020 13:45 Экономика
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
2351 0


Мобильная версия