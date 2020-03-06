Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях

Лишь 2% могут отличить дезинформацию от правды. В основном хорошо ориентируются в новостях социальных сетей студенты в больших городах. Дети и пожилые люди с низким уровнем образования подвергаются наибольшему риску.

Об этом свидетельствуют данные опроса мобильного оператора T-Mobile, в котором приняли участие 20 тысяч пользователей Facebook. Тест под названием «Правда или ложь? Реальность или вымысел?» содержал 12 историй в виде коротких новостей или выдержек из электронных писем. Участников попросили указать, что было правдой и что ложью.

Самой уязвимой группой населения оказались дети и пенсионеры с низким уровнем образования. Граждане с высшим образованием в возрасте от 35 до 44 лет в среднем правильно ответили на 9,4 вопроса, дети младше 15 лет — в среднем на 7,6 вопроса. Показатели среди пенсионеров старше 65 лет были 8,7, а среди граждан старше 75 лет — 8,4. Среднее значение по всей выборке составляет 8,94, то есть менее девяти из 12 правильных ответов.

Источник: eurozpravy.cz

