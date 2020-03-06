В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения

В Моравско-Силезском регионе появился новый вид растений — борщевик Сосновского, который является родственником обыкновенного борщевика. Это растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Кроме того, оно вытесняет практически все другие растения с конкретного места.

Борщевик Сосновского растет на Кавказе, его высота может достигать трех метров. Экологи нашли его у реки Олше.

«Это первый случай в Чешской Республике. В близлежащих районах Германии или Польши уже ранее были обнаружены эти растения», — сообщил Ян Лукавски, эколог из Агентства по охране природы и ландшафта Чешской Республики.

Эксперты не знают, как этот вид борщевика попал в Моравско-Силезский край. Однако, как сообщается, он может распространяться вдоль реки Олше из соседней Польши или вдоль скоростной автомагистрали E75, которая является основным маршрутом между Словакией, Польшей и Чешской Республикой.

Борщевик Сосновского — сильно доминирующий вид. Он способен вытеснять почти все другие растения из данной местности. Он представляет опасность не только для других видов растений, но и для человека. «Это растение содержит вещества, которые при контакте с кожей оставляют волдыри», — предупреждает Лукавски.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz