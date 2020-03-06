Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.42
USD
22.48
RUB
0.33
UAH
0.9
Энциклопедия Карта Погода
04n 5 °C
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения

В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения

Марина Коханкова 822 0
В Моравско-Силезском регионе появился новый вид растений — борщевик Сосновского, который является родственником обыкновенного борщевика. Это растение обладает способностью вызывать сильные и долго не заживающие ожоги. Кроме того, оно вытесняет практически все другие растения с конкретного места.
В Чехии появился борщевик Сосновского, который вытесняет другие растения

Борщевик Сосновского растет на Кавказе, его высота может достигать трех метров. Экологи нашли его у реки Олше.

«Это первый случай в Чешской Республике. В близлежащих районах Германии или Польши уже ранее были обнаружены эти растения», — сообщил Ян Лукавски, эколог из Агентства по охране природы и ландшафта Чешской Республики.

Эксперты не знают, как этот вид борщевика попал в Моравско-Силезский край. Однако, как сообщается, он может распространяться вдоль реки Олше из соседней Польши или вдоль скоростной автомагистрали E75, которая является основным маршрутом между Словакией, Польшей и Чешской Республикой.

Борщевик Сосновского — сильно доминирующий вид. Он способен вытеснять почти все другие растения из данной местности. Он представляет опасность не только для других видов растений, но и для человека. «Это растение содержит вещества, которые при контакте с кожей оставляют волдыри», — предупреждает Лукавски.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия
Читайте
по теме 
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
1837 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
3366 0
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
06.03.2020 11:30 Общество
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
406 0
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
05.03.2020 15:01 Экономика
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
10242 0
Последние новости:
06
марта
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
06.03.2020 16:03 Общество
Всем вернувшимся из Италии — обязательный карантин или штраф 3 млн крон
1837 0
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
06.03.2020 13:02 Экономика
Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон
502 0
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
06.03.2020 13:04 Общество
Зафиксирован первый случай заражения коронавирусом на территории Чехии
3366 0
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
06.03.2020 11:30 Общество
Только 2% чехов могут отличить правду от лжи в соцсетях
406 0
05
марта
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
05.03.2020 15:01 Экономика
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС
10242 0
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
05.03.2020 13:00 Политика
Спорные квартиры в Праге перепишут на Россию
2943 0
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
05.03.2020 11:30 Общество
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры
1015 0
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
05.03.2020 09:10 Общество
Награды «Большого брата» получили BIS, Avast и Pražská energetika
581 0
04
марта
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
04.03.2020 17:11 Общество
В Чехии подтверждены три новых случая заражения коронавирусом
7925 0
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
04.03.2020 13:45 Экономика
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
2351 0


Мобильная версия