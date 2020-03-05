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Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры

Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры

Марина Коханкова 228 0
Министерство культуры отказалось лишить пражский железнодорожный мост между районами Смихов и Вытонь статуса памятника культуры. Владелец настаивал на снятии этого статуса, чтобы провести ремонт или построить новый мост. Решение министерства еще не является окончательным, возможна апелляция.
Фото: Veronika Ljuba Bucková
Железнодорожный мост под Вышеградом останется памятником культуры

По словам экспертов, железнодорожный мост под Вышеградом является уникальным техническим памятником своего рода и занимает лидирующее положение в системе исторических пражских мостов через Влтаву. По их словам, это также часть городской панорамы с видом на Пражский Град и Вышеград.

Железнодорожный мост в районе Вытонь был введен в эксплуатацию в своем первоначальном виде 15 августа 1872 года. На рубеже XIX и XX веков он был заменен конструкцией, которая сейчас пересекает Влтаву, и, как и большинство пражских мостов, нуждается в ремонте.

В прошлом обсуждалось несколько вариантов решения. Среди них было предложение снести старый мост и возвести новый — для поездов и автомобилей, а также построить точную копию первоначального моста или создать новую конструкцию на нынешних опорах. Институт ČVUT рекомендовал администрации железнодорожных коммуникаций не ремонтировать объект, а заменить его новым.

Заместитель мэра Адам Шейнгерр заявил в феврале, что Прага хочет сохранить и отремонтировать мост и в то же время построить рядом с ним новое сооружение с дополнительными рельсами для повышения пропускной способности трассы.

По заключению Минкульта, строительство нового моста с одними железнодорожными путями через Влтаву возможно.

Источник: zpravy.aktualne.cz

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мост Прага
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