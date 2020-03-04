В Чехии три новых случая заражения коронавирусом

Государственная лаборатория Чехии подтвердила три новых случая заражения коронавирусом. Два человека — члены семьи инфицированного мужчины из Дечина, еще одна заболевшая женщина из Праги 6. Таким образом общее количество инфицированных в республике достигло восьми человек.

Жители Дечина из северной Чехии были изолированы в домашнем карантине, 4 марта они госпитализированы в больницу Масарика в Усти-над-Лабем. Семья недавно вернулась из региона Венето (Италия) после отдыха на горнолыжном курорте.

Коронавирус был также подтвержден у женщины из Праги 6, которая сдавала тесты в частной лаборатории. Женщина вернулась из Италии и имела симптомы болезни. Они позвонила по телефону горячей линии Государственного института здравоохранения, но там ей сказали, что не будут проводить тестирование, поскольку она не была в северных регионах Италии, где распространялся вирус.

Сейчас женщина находится на карантине в больнице На Буловце, члены ее семьи — на домашнем карантине. Двое детей этой женщины посещают начальную школу Антонина Чермака в Праге 6. В четверг школа в связи с этими событиями объявила выходной.

«Если результаты тестирования двух учеников школы будут отрицательными, мы не будем принимать чрезвычайных мер, таких как закрытие школы, мы только обеспечим усиленные меры в области личной гигиены среди детей и школьного персонала», — сказал Петр Карванек, директор школы.

До настоящего времени в Чешской Республике было подтверждено пять случаев заражения.

Источник: novinky.cz