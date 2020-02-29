Прага открыла горячую линию с информацией о коронавирусе

Линия будет работать каждый день с 9:00 до 19:00. На вопросы ответят профессиональные сотрудники санитарно-эпидемиологической станции, которые смогут пояснить, насколько высок риск заражения.
В то же время руководство станции заявило, что дети, которые находились на горнолыжных курортах Италии, не подвержены риску заражения коронавирусом Covid-19 и могут посещать школы и детские сады. В случае проблем со здоровьем родители должны обратиться к педиатру.
Актуальную информацию, связанную с коронавирусом, санитарно-эпидемиологическая станция Праги публикует на своем сайте.
Источник: praha.eu