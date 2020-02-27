В Праге официально открыли площадь Бориса Немцова

В Праге 27 февраля состоялась торжественная церемония переименования площади перед российским посольством в площадь Бориса Немцова. Аллее, расположенной неподалеку, присвоено имя оппозиционной журналистки Анны Политковской, убитой в 2006 году в Москве.

В церемонии приняли участие мэр Праги Зденек Гржиб, который выступил инициатором переименования, чешские политики, а также дочь Бориса Немцова Жанна. «Очень логично, что эта площадь появилась прямо перед посольством России. Люди могут комментировать это по-разному, но я думаю, что каждый в своем сердце поддерживает этот шаг. В России. И за этими стенами тоже», — сказала Жанна Немцова, показав на здание российского посольства.

На мероприятие пришли несколько человек, которые держали в руках плакаты с надписями «Борись», «Россия без Путина» и др.

Как уже сообщал портал 420on, члены Городского совета Праги 24 февраля единогласно проголосовали за переименование площади, ранее называвшейся Под каштаны.

«Этим жестом Прага присоединится к некоторым другим столицам, которые таким способом указывают на печальную политическую ситуацию в современной России», — говорится в постановлении пражской мэрии. Прага будет не первым городом, сделавшим такой шаг. Площади Бориса Немцова, находящиеся недалеко от посольств России, уже есть в Киеве, Вильнюсе и Вашингтоне.

Мэр Праги Зденек Гржиб не считает, что переименование площади Россия может рассматривать как провокацию. «Я не понимаю, почему это так воспринимается. Здесь речь идет о бывшем вице-премьере Российской Федерации и бывшем успешном региональном политическом деятеле в России, который был убит», — заявил ранее пражский мэр.

Соседствующая с площадью улица Под каштаны не исчезнет с карты Праги 6, а сохранит свое нынешнее название.

Источник: novinky.cz