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Ночью в Чехии выпадет снег

Ночью в Чехии выпадет снег

Марина Коханкова 226 0
Метеорологи расширили предупреждение о снегопаде. В ночь на пятницу в некоторых районах Чехии может выпасть до 15 сантиметров мокрого тяжелого снега. Кроме того, на юге республики будет дуть сильный ветер.
Ночью в Чехии выпадет снег

«На юго-западе Чехии, по прогнозам, выпадет от 4 до 10 сантиметров снега. В Восточной Чехии и Моравско-Силезском крае, за исключением Южной Моравии, мы ожидаем от 3 до 7 сантиметров осадков, в Бескидах — до 15 сантиметров», — рассказали метеорологи.

Предупреждение будет действовать с 19 часов вечера четверга до 6 часов утра пятницы на западе республики и до 11 часов утра на востоке страны. По прогнозам синоптиков, снега не будет в Праге, Либерецком, Краловеградецком краях, а также в некоторых районах Устецкого и Пардубицкого краев. Предупреждение о сильном ветре действует с 22 часов четверга до 10 утра пятницы на Высочине, в Южно-Чешском, Южно-Моравском и Пльзеньском краях.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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