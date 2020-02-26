В сентябре в Чехии откроют озеро Мост

«Сроки завершения работ, назначенные на лето этого года, скорее всего, соблюсти не удастся. Озеро Мост будет открыто для отдыхающих 12 сентября 2020 года», — сообщила Клара Выдрова, пресс-секретарь мэрии города Мост, пояснив, что некоторые пляжи и дороги будут временно недоступны.
В настоящее время с южной и юго-восточной стороны озера строятся дороги, автостоянки, тротуары и велосипедные дорожки.
«Однако с самого начала строители сталкивались с неблагоприятными условиями. Окружающая местность гораздо более насыщена водой, чем было указано в проектной документации. Эта проблема будет решена путем укрепления базовых слоев», — пояснила Выдрова. Она добавила, что во время строительства произошло несколько оползней.
В южной части озера строятся галечные пляжи, игровые площадки, раздевалки, необходимая инфраструктура, плавучие сооружения для доступа к воде, пирсы для отдыха и др. Из-за крутого склона пляжи вокруг озера построены как каскады.
Источник: novinky.cz