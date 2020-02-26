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Прага предоставляет временное жилье людям, оказавшимся в кризисной ситуации

Прага предоставляет временное жилье людям, оказавшимся в кризисной ситуации

Марина Коханкова 860 1
Пражане, которые оказались в тяжелой жилищной ситуации или подверглись насилию, смогут использовать для проживания муниципальные квартиры в течение трех месяцев. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен вдвое.
Прага предоставляет временное жилье людям, оказавшимся в кризисной ситуации

К чрезвычайным кризисным ситуациям относятся, например, домашнее насилие, авария в квартире или угроза выселения, если человеку негде больше жить. В стандартных случаях желающим арендовать муниципальную квартиру приходится ждать несколько месяцев.

Воспользоваться временным жильем пражане могут с мая 2019 года. Советник мэра Праги Адам Забрански сказал: «В настоящее время не установлена квота на количество таких квартир и способы их использования. Сейчас мы разрабатываем правила аренды для людей, находящихся в кризисных ситуациях, которая определит, на каких условиях это будет возможно».

Так называемые кризисные квартиры в настоящее время используются в основном людьми, которые со дня на день оказались бы на улице или жизнь и здоровье которых находятся под угрозой. Это могут быть участники бракоразводных процессов, одинокие пенсионеры, жертвы домашнего насилия.

Источник: praha.eu

 

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