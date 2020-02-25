Полиция задержала водителя, который выпил 15 кружек пива и 4 рюмки рома

Сотрудникам полиции в чешском городе Моравска-Требова показался подозрительным стиль вождения мужчины, и они остановили его для проверки документов. Водитель признался, что выпил 15 кружек пива и несколько рюмок крепкого алкоголя.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Подозрительный автомобиль постоянно останавливался, двигаясь по шоссе. Как только водитель заметил полицейских, он попытался скрыться. Однако в его состоянии это было нелегко, и полицейские задержали мужчину на улице Свитавска.

«Водитель признался, что, перед тем как сесть за руль, он пил спиртное, а тест на наличие алкоголя в крови показал 2,36 промилле», — сообщила пресс-секретарь полиции Андреа Музыкантова. Кроме того, полицейские установили, что у мужчины отсутствовали документы, подтверждающие технический осмотр автомобиля, а также водительское удостоверение. За указанные действия ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Источник: novinky.cz

