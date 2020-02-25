Придет ли в Чехию коронавирус?

Опасения по поводу распространения коронавируса в Чехии возросли. Италия, где тысячи чехов проводят зимние каникулы, сообщает о семи погибших и более чем 200 зараженных.

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«Без сомнения, ситуация в европейском контексте сейчас более чем серьезная. Количество зараженных людей увеличивается, и это нас беспокоит. Нам придется подготовиться к кризисным ситуациям, если инфекция проникнет в Чешскую Республику», — сказал министр здравоохранения Адам Войтех.

В связи с текущими событиями в четверг состоится заседание Главной эпидемиологической комиссии, в котором примут участие представители МИД и Министерства транспорта. МИД уже дал чехам рекомендацию избегать поездок в регионы северной Италии, где зарегистрированы очаги заболевания.

Со вторника пражский аэропорт открыл отдельные электронные ворота для туристов, прибывающих из Италии. Предприняты усиленные гигиенические меры, пассажиры с признаками респираторного заболевания будут направляться для обследования к врачам аэропорта.

Чешская Республика подготовила стратегию борьбы с коронавирусом. «Чешское законодательство разрешает закрытие города или муниципалитета после обнаружения коронавируса нового типа. Полиция или военные готовы нам помогать», — сообщил министр здравоохранения Адам Войтех. В различных больницах страны есть около 1000 инфекционных коек. По словам министра, в случае необходимости можно будет создать еще несколько сотен тысяч.



Источник: seznamzpravy.cz