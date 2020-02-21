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Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата

Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата

Марина Коханкова 328 1
48-летняя женщина из поселка Модржице решила бороться за улучшение климата нетрадиционным образом. Употребив алкогольные напитки, дама направилась к автосалону и подожгла одну из стоящих на парковке машин.
Женщина в Брно подожгла машину в знак протеста против изменения климата

Таким образом она решила выразить свой протест против большого количества автомобилей на дорогах.

«Кроме того, она стала запихивать ветки деревьев в выхлопную трубу рядом стоящего автомобиля, а потом бросила на лобовое стекло мертвого кота, которого нашла на дороге», — рассказал пресс-секретарь полиции Давид Халоупка.

Вызванный патруль задержал возмутительницу спокойствия возле автосалона, она признала свою вину. Женщине будет предъявлено обвинение в умышленном повреждении чужого имущества. За этот поступок ей грозит три года лишения свободы. Также она должна будет возместить нанесенный ущерб, который оценивается в 500 тысяч крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Брно Чехия Автомобили
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