Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам

Одним из мотивов стрельбы в городе Ханау (Германия) в ночь на четверг, в результате которой погибли девять человек, стала ненависть к мигрантам. Это следует из письма 43-летнего Тобиаса Р., которое тот оставил в своей квартире, сообщает немецкое издание Bild.

Как пишет издание, мужчина придерживался ультраправых взглядов. Тобиас Р. в своем письме среди прочего заявил о необходимости уничтожить иностранцев, которых не удалось депортировать из Германии. Стрелок — немец по национальности, у него было разрешение на ношение оружия и охотничий билет.

В связи с серьезностью инцидента и расистскими взглядами преступника расследованием займется федеральный прокурор.

В результате стрельбы в немецком городе Ханау примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне погибли девять человек. Еще пять получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов в ходе операции по поиску нападавших предполагаемый стрелок был найден мертвым в собственном доме в Ханау. Таким образом, общее число погибших увеличилось до десяти.

Источник: novinky.cz