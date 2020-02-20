Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам

Как пишет издание, мужчина придерживался ультраправых взглядов. Тобиас Р. в своем письме среди прочего заявил о необходимости уничтожить иностранцев, которых не удалось депортировать из Германии. Стрелок — немец по национальности, у него было разрешение на ношение оружия и охотничий билет.
В связи с серьезностью инцидента и расистскими взглядами преступника расследованием займется федеральный прокурор.
В результате стрельбы в немецком городе Ханау примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне погибли девять человек. Еще пять получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов в ходе операции по поиску нападавших предполагаемый стрелок был найден мертвым в собственном доме в Ханау. Таким образом, общее число погибших увеличилось до десяти.
Источник: novinky.cz