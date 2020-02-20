Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.04
USD
23.14
RUB
0.36
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
04n 6 °C
Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам

Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам

Марина Коханкова 712 0
Одним из мотивов стрельбы в городе Ханау (Германия) в ночь на четверг, в результате которой погибли девять человек, стала ненависть к мигрантам. Это следует из письма 43-летнего Тобиаса Р., которое тот оставил в своей квартире, сообщает немецкое издание Bild.
Мотивом стрельбы в Германии была ненависть к иностранцам

Как пишет издание, мужчина придерживался ультраправых взглядов. Тобиас Р. в своем письме среди прочего заявил о необходимости уничтожить иностранцев, которых не удалось депортировать из Германии. Стрелок — немец по национальности, у него было разрешение на ношение оружия и охотничий билет.

В связи с серьезностью инцидента и расистскими взглядами преступника расследованием займется федеральный прокурор.

В результате стрельбы в немецком городе Ханау примерно в 20 километрах от Франкфурта-на-Майне погибли девять человек. Еще пять получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов в ходе операции по поиску нападавших предполагаемый стрелок был найден мертвым в собственном доме в Ханау. Таким образом, общее число погибших увеличилось до десяти.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Германия иностранцы полиция преступность убийство
Читайте
по теме 
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
28.01.2020 09:34 Общество
В Германии выявлен случай заражения коронавирусом
4348 0
Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб
22.01.2020 09:37 Общество
Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб
5509 0
Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро
25.11.2019 15:46 Общество
Из сокровищницы в Дрездене украли драгоценности на 1 млрд евро
2344 0
Чех шокировал немецкую дорожную полицию: в автобусе перевозил автомобиль
27.09.2019 10:06 Общество
Чех шокировал немецкую дорожную полицию: в автобусе перевозил автомобиль
3782 0
Последние новости:
20
февраля
Цены на бензин в Чехии продолжают падать
20.02.2020 14:19 Экономика
Цены на бензин в Чехии продолжают падать
447 0
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей
20.02.2020 11:54 Культура
Главный Пражский рынок в этом году отметит 125-летний юбилей
342 0
19
февраля
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
19.02.2020 15:54 Общество
Самоубийца шесть часов провел на высокой стене, а потом потерял сознание
1109 0
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
19.02.2020 15:37 Культура
В чешском фильме «Пилот» прозвучали песни Янки Дягилевой
946 0
В Чехии с пятого этажа упала десятилетняя девочка
19.02.2020 13:40 Общество
В Чехии с пятого этажа упала десятилетняя девочка
1074 0
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров
19.02.2020 12:00 Экономика
Стоимость ремонта в Чехии растет из-за нехватки мастеров
2348 0
Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу
19.02.2020 10:08 Общество
Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу
1017 0
18
февраля
В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения
18.02.2020 17:38 Экономика
В Чехии удаленно работают 4% трудоспособного населения
1416 0
Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях
18.02.2020 12:40 Общество
Злоумышленник стрижет женщинам волосы в пражских трамваях
2883 0
Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон
18.02.2020 10:59 Экономика
Размер прожиточного минимума в Чехии увеличат до 3860 крон
2236 0


Мобильная версия