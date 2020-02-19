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Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу

Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу

Марина Коханкова 560 0
Из-за эпидемии коронавируса чешский банк Komerční banka сделал необычный шаг. Финучреждение решило отслеживать людей, которые были в Китае в последние четыре недели. Сотрудникам, вернувшимся из командировок в КНР, запрещено выходить на работу.
Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу

Это следует из письма, которое банк направил своим деловым партнерам по электронной почте. Банк просит их сообщить имена сотрудников, которые вернулись из Китая в прошлом месяце.

«Вы должны немедленно сообщить нам информацию о любом сотруднике вашей компании, который в настоящее время работает с компаниями, входящими в группу<...>, и который рассматривает возможность поездки в Китай или вернулся из этой страны после 20 января 2020 года», — говорится в письме.

Второе требование заключается в том, что такие сотрудники не должны заходить в помещения банка и отделения группы компаний. 

Пресс-секретарь Komerční banka Павел Зубек подтвердил наличие соответствующих инструкций и уточнил, что другие компании французской банковской группы принимают аналогичные меры.

Вчера стало известно, что с 20 февраля граждане Китая не смогут пересекать границу с Россией в туристических, рабочих, учебных и личных целях. Доступ транзитным пассажирам пока открыт. Мера носит временный характер и призвана помешать распространению коронавируса. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. Запрет на въезд введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
Китай банки Чехия Болезни
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