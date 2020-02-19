Чешский банк запретил вернувшимся из Китая сотрудникам выходить на работу

Из-за эпидемии коронавируса чешский банк Komerční banka сделал необычный шаг. Финучреждение решило отслеживать людей, которые были в Китае в последние четыре недели. Сотрудникам, вернувшимся из командировок в КНР, запрещено выходить на работу.

Это следует из письма, которое банк направил своим деловым партнерам по электронной почте. Банк просит их сообщить имена сотрудников, которые вернулись из Китая в прошлом месяце.

«Вы должны немедленно сообщить нам информацию о любом сотруднике вашей компании, который в настоящее время работает с компаниями, входящими в группу<...>, и который рассматривает возможность поездки в Китай или вернулся из этой страны после 20 января 2020 года», — говорится в письме.

Второе требование заключается в том, что такие сотрудники не должны заходить в помещения банка и отделения группы компаний.

Пресс-секретарь Komerční banka Павел Зубек подтвердил наличие соответствующих инструкций и уточнил, что другие компании французской банковской группы принимают аналогичные меры.

Вчера стало известно, что с 20 февраля граждане Китая не смогут пересекать границу с Россией в туристических, рабочих, учебных и личных целях. Доступ транзитным пассажирам пока открыт. Мера носит временный характер и призвана помешать распространению коронавируса. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию будет приостановлено с 19 февраля. Запрет на въезд введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Источник: seznamzpravy.cz