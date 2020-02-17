Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.83
USD
22.92
RUB
0.36
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 7 °C
Чехи, эвакуированные из Уханя, могут вернуться домой

Чехи, эвакуированные из Уханя, могут вернуться домой

Марина Коханкова 392 0
Пять чехов, которые были эвакуированы из китайского Уханя, здоровы. Они смогли утром в понедельник покинуть больницу На Буловце.
Чехи, эвакуированные из Уханя, могут вернуться домой

Начальник инфекционного отделения больницы заверила, что ни у одного из эвакуированных при повторных анализах не было обнаружено коронавирусной инфекции.

Чехи провели в карантине две недели. Скорая помощь доставила их в больницу прямо из аэропорта 3 февраля. «У них не было проблем со здоровьем с самого начала. Все тесты на наличие вируса были отрицательными. Именно поэтому мы смогли отпустить пациентов домой», — рассказала Гана Рогачова, начальник инфекционного отделения больницы на Буловце.

Врачи использовали максимальный ожидаемый инкубационный период заболевания. Обычно симптомы коронавируса развиваются у пациентов в течение двух-семи дней после заражения, а карантин был вдвое дольше.

Двое студентов, еще двое граждан Чехии и один член семьи, по словам главного врача, хорошо справились с двухнедельной изоляцией от мира. «Это была группа молодых людей, достаточно выносливых, умных. Они знали о риске и не хотели подвергать опасности свои семьи и близких», — отметили врачи.

Коронавирус начал распространяться с прошлого года, сначала в Китае, а затем в других странах. От болезни, которая передается воздушным путем и первоначально проявляется как грипп, уже погибли более 1700 человек (большинство из них в Китае). В Чешской Республике было зарегистрировано более 70 подозрений на коронавирусную инфекцию, ни одно из них не было подтверждено. 

Источник: ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Болезни Китай Чехия врачи
Читайте
по теме 
Чешские ученые придумали лекарство для укрепления иммунитета
11.02.2020 15:36 Общество
Чешские ученые придумали лекарство для укрепления иммунитета
5825 0
После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем
05.02.2020 12:00 Спорт
После марафона у 70% участников были проблемы с сердцем
2389 0
Лекарство, разработанное чешским ученым, спасет от коронавируса
04.02.2020 19:32 Общество
Лекарство, разработанное чешским ученым, спасет от коронавируса
3856 0
В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя
03.02.2020 15:33 Общество
В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя
4454 0
Последние новости:
17
февраля
В Чехии самая дорогая электроэнергия в Европе
17.02.2020 16:01 Экономика
В Чехии самая дорогая электроэнергия в Европе
1219 0
Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц
17.02.2020 13:00 Экономика
Из-за птичьего гриппа в Чехии будет уничтожено 100 тысяч птиц
457 0
Бренд UPC в Чехии с апреля перестанет существовать
17.02.2020 11:26 Экономика
Бренд UPC в Чехии с апреля перестанет существовать
1458 0
14
февраля
Ущерб от урагана «Сабина» в Чехии оценивается в сотни миллионов крон
14.02.2020 13:06 Экономика
Ущерб от урагана «Сабина» в Чехии оценивается в сотни миллионов крон
2436 0
Инфляция в Чехии показывает рекордный рост
14.02.2020 11:10 Экономика
Инфляция в Чехии показывает рекордный рост
5057 0
Чех в Швейцарии ограбил банк, а потом пошел в ресторан пить пиво
14.02.2020 09:59 Общество
Чех в Швейцарии ограбил банк, а потом пошел в ресторан пить пиво
2253 1
13
февраля
Погода в Чехии будет постоянно меняться, в воскресенье снова поднимется сильный ветер
13.02.2020 16:01 Общество
Погода в Чехии будет постоянно меняться, в воскресенье снова поднимется сильный ветер
1677 0
Статистики проанализируют, как живут чешские семьи
13.02.2020 14:00 Экономика
Статистики проанализируют, как живут чешские семьи
2964 0
Пражский аэропорт предупредил об изменении процедуры регистрации на некоторые рейсы
13.02.2020 10:47 Общество
Пражский аэропорт предупредил об изменении процедуры регистрации на некоторые рейсы
5187 0
Вакцинация будет обязательной для частных детских садов
13.02.2020 11:00 Общество
Вакцинация будет обязательной для частных детских садов
1091 0


Мобильная версия