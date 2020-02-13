Погода в Чехии будет постоянно меняться, в воскресенье снова поднимется сильный ветер

Пасмурная погода с кратковременными дождями будет наблюдаться в пятницу. Утром температура воздуха упадет до нуля, а днем поднимется до +4...+8°C. Суббота будет единственным днем без осадков, температура воздуха днем не превысит +8...+10°C.
В воскресенье ветер усилится. Его скорость достигнет 70 километров в час, а в горах — 110 километров в час. Днем температура воздуха может составить до +15°C.
Облачная погода сохранится в понедельник. Утром будет достаточно тепло (около +8...+10°C), а днем воздух прогреется до 11-15 градусов. Немного похолодает во вторник: столбик термометра днем достигнет максимальной отметки в 4-8 градусов выше нуля, возможны дожди.
Источник: novinky.cz