Пражский аэропорт предупредил об изменении процедуры регистрации на некоторые рейсы

С марта по август 2020 года пассажирам 22 авиакомпаний, отправляющимся из Терминала 1, нужно будет проходить регистрацию на рейс в Терминале 2. Изменения связаны с реконструкцией помещений пражского аэропорта.

При этом проходить паспортный контроль и предполетный досмотр пассажиры будут по-прежнему в Терминале 1.

Чтобы узнать, повлияет ли это изменение на ваш рейс, нужно проверить, выполняет ли его одна из перечисленных в данном списке авиакомпаний. Изменение не повлияет на ваш рейс, если:

вы вылетаете из Терминала 1 и ваша авиакомпания не включена в список,

вы вылетаете из Терминала 1 и ваша авиакомпания включена в список, но вы зарегистрировались на рейс онлайн и летите только с ручной кладью,

вы вылетаете из Терминала 2.

Изменение повлияет на ваш рейс, если вы вылетаете из Терминала 1, ваша авиакомпания включена в список, вы летите с багажом и вам нужен посадочный талон. В этом случае регистрация осуществляется на стойках регистрации в Терминале 2.

Источник: prg.aero