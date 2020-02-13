Пражский аэропорт предупредил об изменении процедуры регистрации на некоторые рейсы

При этом проходить паспортный контроль и предполетный досмотр пассажиры будут по-прежнему в Терминале 1.
Чтобы узнать, повлияет ли это изменение на ваш рейс, нужно проверить, выполняет ли его одна из перечисленных в данном списке авиакомпаний. Изменение не повлияет на ваш рейс, если:
- вы вылетаете из Терминала 1 и ваша авиакомпания не включена в список,
- вы вылетаете из Терминала 1 и ваша авиакомпания включена в список, но вы зарегистрировались на рейс онлайн и летите только с ручной кладью,
- вы вылетаете из Терминала 2.
Изменение повлияет на ваш рейс, если вы вылетаете из Терминала 1, ваша авиакомпания включена в список, вы летите с багажом и вам нужен посадочный талон. В этом случае регистрация осуществляется на стойках регистрации в Терминале 2.
Источник: prg.aero