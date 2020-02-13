Вакцинация будет обязательной для частных детских садов

Обязательство по вакцинации детей дошкольного возраста теперь будет распространяться и на частные детские сады и детские организованные группы. Соответствующие поправки в закон об охране здоровья населения приняли депутаты чешского парламента.

До настоящего времени только государственные детские сады были обязаны по закону требовать вакцинации.

«Мы хотим единых условий для вакцинации детей, поступающих в дошкольные учреждения. Государство должно дать четкий сигнал о том, что вакцинация необходима и что не имеет значения, находится ли ребенок в частном или государственном детском саду. Закон об охране здоровья населения будет применяться ко всем детским коллективам», — заявил после голосования министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Он добавил, что закон не будет применяться к детям, которые имеют противопоказания. Это, например, дети с атопическим дерматитом или эпилепсией.

Депутаты также приняли поправку, согласно которой непривитые дети могут ходить в «Школу в природе». Напротив, вакцинация станет обязательным условием для детских лагерей.

Если закон будет поддержан Сенатом и подписан президентом, страховые компании начнут оплачивать детям в возрасте до одного года вакцинацию против менингококковой инфекции (сейчас эта прививка возможна за дополнительную плату).

«Болезнь ужасно коварна, она начинается как обычный грипп, и даже самый опытный врач может ее не распознать. Однако через несколько дней уже может быть поздно», — отметила автор поправки депутат Андреа Брзобогата, которой менингококковая инфекция изменила жизнь десять лет назад.

«Я была в горах, у меня болела голова, тошнило, на теле появились фиолетовые пятна. В то время я не знала об этой болезни. Если бы меня предупредили о ней, я бы обратилась к врачу раньше и не было бы таких тяжелых последствий. Меня привезли в больницу в Градце-Кралове почти мертвой», — сказала депутат, которой пришлось ампутировать обе ноги. Теперь она использует протезы.

Источник: novinky.cz