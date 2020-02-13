Чешская сосна может быть признана Европейским деревом года

Чешская сосна лидирует в европейском опросе, участники которого должны выбрать дерево с самой интересной историей. Всего в голосовании принимают участие 16 деревьев, победивших в национальных опросах.

Фото: Foto | Marek Olbrzymek / Strom roku

Голосование продлится до 29 февраля. Будет ли 350-летняя чешская сосна удостоена звания Европейского дерева года, мы узнаем 17 марта.

Худобинская сосна растет на скалистом левом берегу Вирской плотины. Она названа в честь затопленной деревни Худобин, которая была принесена в жертву строительству водохранилища. Легенда гласит, что ночью дьявол играет на скрипке у сосны. Вероятно, этот звук слышали жители затопленной деревни при сильном ветре в долине реки Свратки.

Интернет-голосование ежегодно организует EPA (Ассоциация экологического партнерства). Конкурс был впервые запущен в 2011 году в связи с популярным опросом «Дерево года». Победители национальных туров выходят в финал европейского конкурса. В прошлом году в голосовании приняли участие около 200 тысяч человек.

Источник: ekolist.cz