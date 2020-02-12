В Праге автобус столкнулся с автомобилем, один человек погиб

Марина Коханкова 08:54 253

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В пражском районе Стодулки на улице Бухарова в среду утром автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб и три получили ранения.