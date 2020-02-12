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В Праге автобус столкнулся с автомобилем, один человек погиб

В Праге автобус столкнулся с автомобилем, один человек погиб

Марина Коханкова 253 0
В пражском районе Стодулки на улице Бухарова в среду утром автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП один человек погиб и три получили ранения.
В Праге автобус столкнулся с автомобилем, один человек погиб

Авария произошла 12 февраля около семи часов утра. На место происшествия прибыли полицейский вертолет и подразделения пожарной службы. Улица закрыта для движения транспорта, обстоятельства происшествия выясняет полиция.

«Мужчина и женщина получили серьезные травмы. Женщина была доставлена в Центральный военный госпиталь, мужчина — в больницу Мотол. Еще одна женщина, которая получила травму головы, также была перевезена в Мотол. Один человек скончался в результате ДТП», — рассказала Яна Поштова, пресс-секретарь пражской спасательной службы.

Источник: irozhlas.cz

 

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Темы
дтп полиция Прага автобусы Автомобили спасатели
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