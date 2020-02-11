Чешские ученые придумали лекарство для укрепления иммунитета

Два института Академии наук, два факультета Карлова университета и Škoda Auto объединились для исследования и разработки нового иммуномодулятора для укрепления иммунной системы человека. Почти 40 тысяч сотрудников Škoda Auto использовали новые препараты в течение двух лет в рамках профилактической программы. Заболеваемость респираторными заболеваниями за это время существенно снизилась.

На практике были применены два новых препарата: пищевая добавка, которая действует непосредственно в носоглотке во время острой фазы инфекции, и средство для длительного повышения иммунитета. Оба продукта содержат уникальный культивируемый в особых условиях и запатентованный международным сообществом биотехнологический штамм Monascus purpureus NEXARS, а также бактерии, которые в живом состоянии могли бы вызвать болезнь.

Новый препарат был испытан на клетках иммунной системы из крови человека. «Мы выясняли, сработают ли защитные механизмы, и если да, то как быстро. Активность иммунной системы значительно повысилась в течение 24 часов», — рассказал Роберт Громадка, директор научно-исследовательского центра Чешской биотехнологической компании Nexars.

Препарат для быстрого и длительного применения производится в форме таблеток, которые растворяются во рту.

Результатом профилактической программы стала не только экономия в размере 50 млн крон, которые были бы выплачены в качестве пособий по болезни, но и улучшение здоровья работников и качества их жизни, полагают в Škoda Auto. «Мы оценили эту программу как эффективную и поэтому продолжаем ее», — добавили в компании.

Проект, разработанный чешскими учеными, был поддержан Министерством промышленности и торговли и удостоен поощрительной премии за инновации 2019 года.

Источник: ceskatelevize.cz