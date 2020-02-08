Площадь перед посольством России переименуют в честь Бориса Немцова

Администрация Праги приняла решение о переименовании площади Под каштаны, где расположено посольство России в Чехии, в площадь Бориса Немцова. Городская топографическая комиссия 7 февраля согласовала данную инициативу.

«Топографическая комиссия заявляет, что не нашла технических, административных или организационных препятствий для переименования площади», — заявили представители комиссии.

Торжественная процедура, связанная с присвоением площади нового названия, может состояться уже 27 февраля, когда исполнится ровно пять лет со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

«Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы провести церемонию открытия площади с новым названием в годовщину убийства Бориса Немцова. Идеально было бы, если бы на церемонию смогла приехать дочь Бориса Немцова», — сказал мэр Праги Зденек Гржиб в интервью Aktualne.cz. По его словам, правящая коалиция также поддержала эту инициативу.

Гржиб не считает, что переименование площади Россия может рассматривать как провокацию. «Я не понимаю, почему это так воспринимается. Здесь речь идет о бывшем вице-премьере Российской Федерации и бывшем успешном региональном политическом деятеле в России, который был убит», — сказал пражский мэр.

Прага будет не первым городом, сделавшим такой шаг. Площади Бориса Немцова, находящиеся недалеко от посольств России, уже есть в Киеве, Вильнюсе и Вашингтоне.

«Это определенный символ, поддержка людей, которые не боятся усложнять себе жизнь, отважны, а затем платят за свою храбрость. Нам нужны такие люди при любом режиме, важно помнить о них», — отметил глава правящей коалиции Prahа sobě Ян Чижински.

Соседствующая с площадью улица Под каштаны не исчезнет с карты Праги 6, а сохранит свое нынешнее название.

Источник: zpravy.aktualne.cz