В жилом доме на Жижкове провалилась крыша

В многоквартирном доме в пражском районе Жижков упала часть потолка под чердаком. Пожарным пришлось ночью эвакуировать 14 человек. По заключению экспертов, опасности разрушения крыши нет, поэтому жители могли вернуться домой.

Пожарные в ночь на 7 февраля приехали по вызову на улицу Красова, согласно первоначальной информации, в одном из домов взорвался газовый котел. По прибытии они обнаружили, что это не так. «Первоначально заявленный взрыв газа не был подтвержден», — сообщили в пресс-службе пожарной части. В доме, однако, упала часть потолка под чердаком.

В результате инцидента никто не пострадал, 14 человек должны были временно покинуть дом — для них был вызван эвакуационный автобус. Ликвидировать последствия обрушения помогали четыре пожарных отряда со стабилизационным оборудованием.

Источник: ceskatelevize.cz