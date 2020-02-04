Лекарство, разработанное чешским ученым, спасет от коронавируса

Американская компания Gilead Sciences предоставила лекарство, которое изначально предназначалось для лечения лихорадки Эбола и, по словам ученых, поможет в борьбе с коронавирусом. Вещество Ремдесивир (remdesivir) было разработано группой ученых во главе с чехом Томашем Цигларжем.

Об этом со ссылкой на сообщение, которое опубликовал в Facebook Ян Конвалинка из Института органической химии и биохимии Академии наук Чешской Республики, пишут Lidové noviny.

По данным The Wall Street Journal, Ремдесивир был эффективен при лечении 35-летнего пациента с коронавирусом в Вашингтоне. Человек, вернувшийся из Уханя, где распространяется вирус, был первым подтвержденным заболевшим в США.

В исключительных ситуациях, когда нет эффективной альтернативы, власти могут разрешить тестирование продукта на людях, напоминает издание. Пресс-секретарь Gilead Sciences не сообщила, сколько пациентов в настоящее время проходят экспериментальное лечение Ремдесивиром.



Ян Конвалинка написал в Facebook, что команда, возглавляемая его коллегой Томашем Цигларжем, помогла разработать это вещество в качестве возможного лекарства от Эболы. Однако, по словам Конвалинки, эпидемия закончилась до того, как вещество должным образом протестировали. Тем временем было доказано, что Ремдесивир эффективен против других вирусов, включая коронавирусную ОРВИ и связанные с ней MERS. Согласно документу, вещество помогло пациенту снизить температуру и облегчить другие симптомы. Ремдесивир еще не был одобрен для использования пациентами в США.

Цихларж — один из учеников выдающегося ученого Антонина Голы, который отвечал за разработку противовирусных препаратов, используемых в борьбе с ВИЧ и СПИДом.

Распространяющимся из Китая коронавирусом уже заразились более 20 тысяч человек. Скончались от этой болезни 425 человек.

Источник: novinky.cz