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В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя

В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя

Марина Коханкова 646 0
Пять чехов и два словака, эвакуированные из китайского города Ухань, не имеют симптомов, свидетельствующих о коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех на брифинге после прибытия эвакуированных в пражский аэропорт имени Вацлава Гавела.
Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press
В Праге приземлился самолет с пятью чехами из Уханя

Министр иностранных дел Томаш Петржичек добавил, что зарегистрировано еще около сотни людей, которые хотят вернуться из Китая в Чехию. По словам премьер-министра страны Андрея Бабиша, для их возможной эвакуации будет забронирован правительственный Airbus.

Французский самолет с эвакуированными из китайского города Ухань чехами и представителями еще 30 стран приземлился в Праге в ночь на понедельник. Чехи были перевезены в пражскую больницу На Буловце. 

Правительство 3 февраля одобрило запрет на прямые авиарейсы между Китаем и Чешской Республикой из-за распространения коронавируса нового типа. Запрет будет действовать с воскресенья, 9 февраля, сообщил Бабиш. Министр Адам Войтех заявил, что эта мера будет введена на неопределенный срок.

Правительство также приняло решение выделить 10 млн крон для оказания гуманитарной помощи Китаю. Страна из-за эпидемии коронавируса остро нуждается в медикаментах, а также защитных в масках и спецодежде.

Войтех подтвердил поступившую из Франции информацию о том, что у некоторых людей, которые летели из Китая в Европу на одном самолете с чехами и словаками, были подозрительные симптомы. «Это не значит, что они заражены коронавирусом. Это может быть грипп или простуда», — добавил министр.

Для пяти чешских эвакуированных в больнице На Буловце были подготовлены отдельные палаты с собственными удобствами. «Вход в палаты разрешен только медицинскому персоналу с защитными средствами», — сообщила пресс-секретарь больницы Симона Краутова.

Утром пять чехов прошли тестирование на наличие инфекции. Результаты будут известны вечером 3 февраля, но даже если они будут отрицательными, чехи останутся в больнице на карантине в течение 14 дней.

По данным Reuters, от коронавируса умерло свыше 360 человек. Число вновь подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составило 2829, а общее число заболевших превысило 17 200 человек. Эта болезнь уже распространилась в несколько десятков стран, включая европейские государства (в списке Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция и Финляндия). В Чехии 38 человек прошли тестирование на коронавирус, результаты всех проверок были отрицательными.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Болезни Чехия Китай Прага Министерство здравоохранения аэропорт Прага
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