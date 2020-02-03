Полиция ищет виновника пожара, из-за которого на шоссе D10 столкнулись 15 автомобилей

Криминалисты расследуют обстоятельства субботнего пожара под автомобильным мостом на шоссе D10 недалеко от поселка Свияны в Либерецком крае. Из-за густого дыма на этом участке автодороги столкнулись 15 автомобилей. В результате ДТП были ранены восемь человек.

Массовая авария произошла в субботу вечером. «Восемь человек получили легкие ранения. Движение в направлении Турнова было возобновлено ​​в 14:30. Предварительный ущерб оценивается в 3 млн крон», — сообщила полиция в Twitter.

По мнению криминалистов, вероятной причиной массовой аварии стало сжигание автомобильных шин на мосту. Из-за густого черного дыма ухудшилась видимость и автомобили стали сталкиваться друг с другом.

Пресс-секретарь полиции Михаэла Рихтерова заявила, что ее коллеги сейчас устанавливают обстоятельства пожара.

«Мы ищем свидетелей и людей, которые могут иметь к этому отношение», — сообщила пресс-секретарь, добавив, что подробности будут опубликованы в понедельник.

Источник: novinky.cz