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В Чехии сварили пиво из дождевой воды

В Чехии сварили пиво из дождевой воды

Марина Коханкова 466 0
Нетрадиционное пиво из дождевой воды произведено брненской компанией Asio, которая занимается очисткой и переработкой сточных вод, в сотрудничестве с пивоварней Frankies в Бржецлаве.
В Чехии сварили пиво из дождевой воды

Производители назвали пиво Zmoklá sova (Мокрая сова) в честь названия компании Asio, которое в переводе с латинского означает «ушастая сова», рассказал директор предприятия Михал Плотены. Пиво, произведенное из очищенной дождевой воды, в соответствии с действующим законодательством не может продаваться в магазинах, добавил он. Напиток выпустили, чтобы показать, что дождевая вода может применяться не только для поливки сада. «После очистки дождевую воду можно использовать, например, для личной гигиены. Конечно, производство пива — это немного экстремально», — сказал Плотены.

Пока сварено 500 литров пива Zmoklá sova. К концу года выпустят еще одну партию.

Дождевая вода была очищена компанией Asio главным образом посредством ультрафильтрации. «Поскольку вода была достаточно мягкой, мы добавили немного кальция, чтобы она стала вкуснее», — рассказал директор фирмы.

По его словам, практически любая вода может быть очищена для питья, но чем больше она загрязнена, тем выше стоимость очистки. Некоторые минералы, присутствие которых в питьевой воде желательно, удаляются при очистке дождевой воды, поэтому она не подходит для регулярного употребления. Такую воду оптимально использоваться для стирки или для душа.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
вода Чехия чешское пиво
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