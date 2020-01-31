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В зоопарке города Пльзень родился еще один белый кенгуру

В зоопарке города Пльзень родился еще один белый кенгуру

Марина Коханкова 194 0
Третьего кенгуру белого цвета смогут увидеть посетители пльзеньского зоопарка в этом году. 27 декабря 2019 года сотрудники зоопарка разглядели белого малыша в сумке у коричневой мамы, но только на этой неделе кенгуренка удалось сфотографировать.
В зоопарке города Пльзень родился еще один белый кенгуру

Маленького кенгуренка пока можно увидеть довольно редко, но постепенно он начнет вылезать из сумки, сказал пресс-секретарь зоопарка Мартин Вобруба.

Валлааби — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых, как правило, меньших по размеру, чем кенгуру. После родов детеныш растет и развивается в сумке, выглядывать из нее он начинает только в возрасте семи месяцев. В общей сложности маленький валлааби остается в сумке около 40 недель.

Первая белая самка кенгуру была приобретена пльзенским зоопарком в 2017 году, через год у нее родился белый малыш Jumpy, а прошлом году родился еще один кенгуренок, но уже коричневого цвета. Рождение белого кенгуру — это не сенсация, а, скорее, интересный факт.

Источник: novinky.cz

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зоопарк Пльзень животные
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