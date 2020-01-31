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В 2019 году полиция Чехии выявила 5677 иностранцев-нелегалов

В 2019 году полиция Чехии выявила 5677 иностранцев-нелегалов

Марина Коханкова 136 0
В прошлом году в республике нелегально находились 5677 граждан иностранных государств — это на 685 человек больше, чем в 2018-м. Из них 1504 человека — это граждане Украины, сообщил на пресс-конференции руководитель полиции по делам иностранцев Мартин Вондрашек.
В 2019 году полиция Чехии выявила 5677 иностранцев-нелегалов

Он отметил, что рост числа незаконно пребывающих иностранцев незначителен: «За последние десять лет нет цифр, которые бы вызывали тревогу, как в 2015 году, особенно в августе и сентябре, когда был пик миграционного кризиса в Европе». Общее количество обнаруженных мигрантов возросло до 8500, большинство из них из Сирии. По словам Вондрашека, нынешний рост в большей степени связан с активной работой полиции по делам иностранцев.

После граждан Украины, наиболее часто в Чехии нелегально находились молдаване (831) и вьетнамцы (356). 

За пребывание в стране после истечения срока действия документов полиция задержала 5174 человека (год назад — 4653). Это были иностранцы, которые легально приехали в Чехию, но остались в стране после разрешенного периода. Больше всего нелегалов было выявлено в Праге и Южно-Моравском крае.

Источник: eurozpravy.cz

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Темы
иностранцы Чехия полиция работа
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