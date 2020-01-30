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Карлов университет создает собственную игровую студию

Карлов университет создает собственную игровую студию

Марина Коханкова 156 0
Карлов университет через свою дочернюю компанию Charles University Innovations Prague s.r.o создаст собственную игровую студию Charles Games, которая будет разрабатывать и продавать компьютерные игры на мировом рынке. Прибыль от продаж будет направлена на дальнейшее развитие студии и университета.
Карлов университет создает собственную игровую студию

Два года назад разработчики из Карлова университета выпустили историческую приключенческую игру Attentat 1942, которая пользуется успехом за рубежом. Игра вышла в финал Independent Games Festival и была продана в количестве более 7000 экземпляров. Сейчас студия Charles Games готовит к выходу новую компьютерную игру Freedom 1945.

«Это еще один важный шаг и перенос результатов нашей научной работы в практическую жизнь. Дочерняя компания Charles Games будет разрабатывать обучающие компьютерные игры и поддерживать экспериментальные работы студентов. Я считаю включение мультимедийных элементов в преподавание одним из важных способов модернизации системы образования в нашей стране», — сказал ректор Карлова университета Томаш Зима.

Источник: czechcrunch.cz

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Карлов университет игры
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