Ограбления домов в окрестностях Праги продолжаются

Полиция расследует еще два случая взлома в Среднечешском крае. В среду, 29 января, стало известно, что злоумышленники посетили два дома в деревне Мирошовице (Прага-Восток).

Полицейские приняли заявления в районе 18 часов вечера. Расследование только началось, поэтому правоохранительные органы отказались предоставить СМИ дополнительную информацию, как и подтвердить или опровергнуть связь новых случаев с недавней серией ограблений домов в Среднечешском крае.

В начале января сообщалось, что за последние три месяца было ограблено около 50 домов, расположенных прежде всего к юго-востоку от Праги, а с сентября 2019 года зафиксировано порядка 120 таких инцидентов. Выйти на след злоумшленников, предположительно организованной банды, пока не удалось. Сообщается, что преступления происходят в основном вечером и ночью.

Источник: novinky.cz