В пражской больнице обследуют еще одну женщину с подозрением на коронавирус

Еще одна женщина, возможно, зараженная китайским коронавирусом, была доставлена в больницу На Буловце. Сейчас ожидаются результаты взятых у нее анализов.

Фото: MZČR

Всего с пятницы, 24 января, в чешской столице были обследованы семь человек с подозрением на опасное заболевание, из них двое за последние сутки. Пока, как сообщает Гигиеническая станция Праги, ни в одном случае диагноз не подтвердился.

Согласно актуальным данным, в Китае коронавирусом заразились более 1900 человек, 132 из них умерли. За границей число заболевших пока исчисляется десятками. В Германии выявлено четыре носителя вируса, в Чехии пока не был подтвержден ни один случай.

Медики настоятельно рекомендуют людям, вернувшимся из Китая или побывавшим в международных аэропортах и обнаружившим у себя типичные для гриппа симптомы, включая боль в мышцах, проблемы с дыханием и кашель, обращаться к своим лечащим врачам по телефону. Те должны принять решение о необходимости анализов. Пациенты, сдавшие анализы на коронавирус, останутся в больнице до получения результатов. В случае положительного результата материал будет отправлен на дополнительную проверку в берлинскую лабораторию.

Между тем пражские власти провели совещание с медиками, гигиенистами и представителями спасательных служб. По его итогам чиновники сообщили, что повода для введения особых мер безопасности пока нет, тем не менее они внимательно отслеживают ситуацию.

«Важно ответить, что нет причин для паники, как и непосредственной угрозы заражения коронавирусом. Тем не менее есть смысл соблюдать обычные для сезона гриппа меры предосторожности: помнить о базовых правилах гигиены и не задерживаться в местах большого скопления людей. Мы не планируем закрывать метро или другие средства общественного транспорта в столице. Готовность всех служб на высоком уровне, но это действительно всего лишь превентивные меры», — подчеркнул мэр Праги Зденек Гржиб.

Источник: ceskenoviny.cz и пресс-служба магистрата Праги