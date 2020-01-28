Сильный ветер в Чехии повредил автомобили

Во вторник в Праге и Среднечешском крае пожарные совершили десятки выездов из-за шквалистого ветра, который повалил деревья на припаркованные автомобили и повредил крыши домов. В городе Хеб были зафиксированы разряды молнии.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в Кладно, Бероуне и районе Прага-Запад, где пожарные сообщили о 35 выездах. «Во многих районах деревья упали на дорогу или опасно наклонились над проезжей частью», — сказала пресс-секретарь пожарной службы Тереза ​​Флиегерова.

Пражские пожарные также сообщают об ущербе. Во Вршовицах на легковой автомобиль упало дерево, в Странчицах кондиционер упал на дорогу.

«В большинстве случаев ветер повалил деревья, срывал металлические листы на крышах домов», — добавил пресс-секретарь пражской пожарной службы Мартин Кавка.

«Первые разряды молнии были зарегистрированы в 12:50 в регионе Хеб, затем ураган наблюдался в регионах Усти-над-Лабем, Либерец, Пльзень, Среднечешский край и потом в Праге, примерно в 13:30», — сказал метеоролог Дагмар Хонсова из компании Meteopress.

Молния в январе — редкость в Чехии. «Это происходит при смешении холодных фронтов», — сказал Гонсова. Она напомнила, что аналогичное событие произошло 3 февраля прошлого года и 22 декабря 2018 года.

Источник: novinky.cz