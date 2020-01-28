В Германии выявлен случай заражения коронавирусом

Коронавирус из Китая продолжает распространяться по другим странам мира. В ночь на 28 января первый пациент с коронавирусом был зарегистрирован в Германии. В Чехии в больницах остаются два человека с подозрением на эту болезнь.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был подтвержден Германией. По данным баварского министерства, пациент находится в клинике в районе Штарнберг под Мюнхеном, он изолирован от остальных больных. Местные власти сейчас пытаются информировать людей, вступивших в контакт с зараженными. Однако, по словам местных властей, риск распространения заболевания в этом районе очень низок.

В Чехии один из пациентов, который недавно вернулся из Китая, поступил в больницу в Кромержиже, а затем был переведен для обследования в инфекционное отделение в Угерске-Градиште. Врачи в Опаве 27 января сообщили о двух случаях возможного заражения вирусом, однако у одного из пациентов подозрение не подтвердилось. Точно также было исключено заражение коронавирусом у пациентки, поступившей в пражскую больницу На Буловце, и у китайского туриста в больнице в Ческе-Будеевице.

О подозрении на коронавирус также сообщали власти Австрии и Словакии, но ни в одном случае информация не подтвердилась.

В общей сложности за пределами Китая насчитывается 60 заболевших. От коронавируса уже погибли 106 человек и 4500 заразились.

Источник: seznamzpravy.cz/