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Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу

Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу

Марина Коханкова 1083 0
Молодая девушка спасла местного жителя, который потерял сумку с 77 тысячами крон по пути от нотариуса. Хотя девушка отказывалась от вознаграждения, она все равно его получила, сообщила полиция города Пардубице.
Девушка нашла сумку с 77 тысячами крон и вернула ее владельцу

Г-н Рудольф решал вопросы, связанные с наследством, у нотариуса и по дороге домой потерял пакет с деньгами. Сумку нашла Маркета Войтишкова.

«Деньги был завернуты в мягкую упаковку, к счастью, там был и адрес, я отпросилась с работы и пошла в полицию, чтобы вернуть найденные деньги», — рассказала Войтишкова. Сотрудники полиции нашли телефон владельца сумки, который в тот момент даже не знал, что потерял деньги. Мужчина поблагодарил девушку и предложил ей вознаграждение, от которого девушка отказалась, но мужчина настоял и в итоге передал ей пять тысяч крон. 

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция деньги Пардубице Чехия
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