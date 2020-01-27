Девушка нашла сумку с 77 тыс. крон и вернула ее владельцу

Молодая девушка спасла местного жителя, который потерял сумку с 77 тыс. крон по пути от нотариуса. Хотя девушка отказалась от вознаграждения, но все равно его получила, сообщила полиция города Пардубице.

Г-н Рудольф решал вопросы, связанные с наследством, у нотариуса и по дороге домой потерял пакет с деньгами. Сумку нашла Маркета Войтишкова.

«Деньги был завернуты в мягкую упаковку, к счастью, там был и адрес, я отпросилась с работы и пошла в полицию, чтобы вернуть найденные деньги», — рассказала Войтишкова. Сотрудники полиции нашли телефон владельца сумки, который в тот момент даже не знал, что потерял деньги. Мужчина поблагодарил девушку и предложил ей вознаграждение, от которого девушка отказалась, но мужчина настаивал и в итоге передал ей 5000 крон.

Источник: novinky.cz