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Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии

Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии

Марина Комарова 133 0
Общая сумма пожертвований, собранных в помощь животным, которые пострадали от пожаров в Австралии, составила 13,46 млн крон. Сбор был объявлен пражским зоопарком совместно с администрацией чешской столицы.
Пражский зоопарк собрал 13,5 млн крон в помощь Австралии

Сбор начался 6 января и будет продолжаться не менее двух месяцев. За первые два дня акции было собрано 860 тысяч крон, что можно назвать огромным успехом.

«Наблюдая за стихийным бедствием в Австралии, мы не можем не вспомнить события 1997 и 2002 годов, когда наша страна пострадала от разрушительных наводнений. Огромная волна солидарности тогда помогла людям и городам выбраться из худшего и как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Я хотел бы поблагодарить всех за их пожертвования», — заявил мэр Праги Зденек Гржиб.

Общественный вклад также оценила почетный консул Австралии. «Я хотела бы подчеркнуть, насколько Австралия благодарна за оказанную поддержку и щедрое предложение помощи в связи с текущей катастрофической ситуацией с пожарами. Это чрезвычайно трудное время для людей и для всей фауны и флоры», — сказала консул Австралии Яна Квасницова.

«Мы отправили первые сто тысяч австралийских долларов — более полутора миллионов крон — на счет зоопарка австралийского штата Виктория», — сообщил Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка. Эти деньги предназначены для оказания первой помощи пострадавшим от пожаров животным, последующего ухода за ними и для возвращения спасенных животных обратно в природу, или, когда это невозможно, для их разведения в зоопарках. Еще сто тысяч австралийских долларов будут переданы в зоопарк Аделаиды.

Источник: praha.eu

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Темы
зоопарк Прага финансовая помощь животные
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