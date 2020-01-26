Андрей Бабиш созвал экстренное совещание из-за распространения коронавируса

Премьер-министр Чехии назначил заседания Совета государственной безопасности на понедельник, 27 января, для обсуждения мер по борьбе с опасным коронавирусом. Австрия сообщила о первом возможном случае заражения в воскресенье, во Франции заболели три человека. 26 января стало известно, что чех, находящийся во Вьетнаме, возможно, также заразился коронавирусом.

По словам премьер-министра, Совет государственной безопасности соберется в 7 часов утра, а через час начнется заседание правительства.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса произошла в китайском Ухане в декабре прошлого года, после чего он распространился по стране и миру. По последним данным, жертвами нового вируса стали 56 человек, известно о более чем двух тысячах заразившихся по всему миру. Примерно в 20% случаев вирус переходит в тяжелую форму заболевания легких.

МИД Чехии в воскресенье подтвердил госпитализацию во вьетнамском городе Дананге гражданина Чехии с подозрением на заражение новым типом коронавируса. В общей сложности в Дананге были госпитализированы с подозрением на заболевание коронавирусом 12 человек, среди которых семь граждан КНР, четыре вьетнамца и один чех. Все они сообщили, что общались в последние дни с гражданами Китая, прилетевшими непосредственно из КНР.

Пражский аэропорт пока не ужесточил проверки пассажиров из-за угрозы распространения нового вируса, заявил на воскресной пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех. По его словам, скрининг из-за инкубационного периода, который длится 14 дней, не имеет смысла. Войтех также отметил, что современные противовирусные препараты не помогают против этой болезни, они лечат только симптомы.

Войтех поддерживает решение не запрещать все авиарейсы из Китая, потому что люди могут попасть оттуда в Чехию многими другими стыковочными рейсами. Однако Минздрав предлагает отмечать пассажиров, у которых проявляются симптомы инфекции. Аэропорт также закупает респираторы и дезинфицирующие средства. Некоторые пассажиры уже были обследованы, но диагноз не подтвердился.

Источник: novinky.cz