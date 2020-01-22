Два чеха пытались угнать автомобили в Дрездене, один из них погиб

Трагически закончилась для одного из чехов попытка хищения автомобиля в Дрездене. Двое соучастников угнали две машины Škoda Octavia и стали двигаться по автостраде А4 в направлении города Герлиц (Görlitz). Полиция заметила их и стала преследовать.

Преступники не реагировали на призыв полицейских остановиться, наоборот, нажали на газ, и погоня началась. «Один из преступников поехал в направлении Герлица, другой покинул шоссе», — сказал представитель полиции Стефан Громе. Патрули начали преследовать их.

У съезда S154 водитель внезапно потерял контроль — машина съехала с дороги и врезалась в дерево. Удар был настолько сильным, что автомобиль отбросило на обочину. Полицейские вытащили водителя из машины до того, как она начала гореть, однако мужчина скончался на месте от полученных травм. Его 36-летний соучастник был также задержан.

Источник: novinky.cz