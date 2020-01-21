Заболеваемость гриппом в Чехии резко выросла

Эксперты отмечают, что показатели все еще ниже предновогоднего уровня, но люди не должны относиться к болезни легкомысленно.
«Еще остается последний шанс сделать прививку. Заболеваемость продолжит расти, и в течение нескольких недель, вероятно, достигнет эпидемического порога. Тогда уже вакцинация не будет иметь смысла», — рассказала директор гигиенической станции Праги Зденька Ягрова.
Самая высокая заболеваемость в настоящее время отмечена в регионах Южной Моравии и в городе Либерец. После возвращения с рождественских каникул грипп распространяется среди школьников, как правило, в возрасте от 6 до 14 лет. Тем не менее дети до пяти лет также включены в группу риска.
Каждый год гриппом в Чехии заболевают до 10% взрослых и около 20% детей. В прошлом году, с января по начало февраля, врачам пришлось госпитализировать 625 человек, 195 из которых умерли.
В этом сезоне уже зафиксированы случаи заболевания гриппом со смертельным исходом — в Праге, Карловарском, Либерецком и Среднечешском краях. По словам врачей, люди обычно недооценивают опасность гриппа. Например, в Карловарском крае только 2,19% прошли вакцинацию.
Прививка особенно рекомендуется пожилым людям и должна повторяться ежегодно. Эффективность составляет около 60%, но болезнь после вакцинации обычно протекает мягче.
Источник: seznamzpravy.cz