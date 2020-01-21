Заболеваемость гриппом в Чехии резко выросла

Число заболевших гриппом увеличилось после второй недели января — в основном страдают дети и пожилые люди. По данным Национального института общественного здравоохранения, заболеваемость выросла до 1112 пациентов на 100 тысяч жителей.

Эксперты отмечают, что показатели все еще ниже предновогоднего уровня, но люди не должны относиться к болезни легкомысленно.

«Еще остается последний шанс сделать прививку. Заболеваемость продолжит расти, и в течение нескольких недель, вероятно, достигнет эпидемического порога. Тогда уже вакцинация не будет иметь смысла», — рассказала директор гигиенической станции Праги Зденька Ягрова.

Самая высокая заболеваемость в настоящее время отмечена в регионах Южной Моравии и в городе Либерец. После возвращения с рождественских каникул грипп распространяется среди школьников, как правило, в возрасте от 6 до 14 лет. Тем не менее дети до пяти лет также включены в группу риска.

Каждый год гриппом в Чехии заболевают до 10% взрослых и около 20% детей. В прошлом году, с января по начало февраля, врачам пришлось госпитализировать 625 человек, 195 из которых умерли.

В этом сезоне уже зафиксированы случаи заболевания гриппом со смертельным исходом — в Праге, Карловарском, Либерецком и Среднечешском краях. По словам врачей, люди обычно недооценивают опасность гриппа. Например, в Карловарском крае только 2,19% прошли вакцинацию.

Прививка особенно рекомендуется пожилым людям и должна повторяться ежегодно. Эффективность составляет около 60%, но болезнь после вакцинации обычно протекает мягче.

Источник: seznamzpravy.cz