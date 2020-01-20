С февраля билеты в Пражский зоопарк подорожают

С 1 февраля на 50 крон вырастет стоимость входного билета в Пражский зоопарк для взрослых, детей с 3 до 15 лет и студентов. Сейчас взрослые платят 200 крон, а дети и студенты — 150 крон.

Семейный билет подорожает с 600 до 800 крон, стоимость годового абонемента также увеличится, рассказал заместитель мэра Праги Петр Глубучек.

Зоопарк самостоятельно устанавливает стоимость входного билета. С 2012 года цена не менялась, хотя за данный период были открыты новые павильоны и ряд крупных и небольших экспозиций. Это привело к увеличению расходов на содержание зоопарка.

В документе, который обсуждали в мэрии, также говорится, что вход в зоопарк Праги существенно дешевле, чем в другие аналогичные европейские объекты. Так, плата за вход не достигает даже половины стоимости билетов в зоопарк Лейпцига или Амстердама. «Мы даже дешевле, чем Будапешт», — отмечают в руководстве зоопарка.

В прошлом году Пражский зоопарк посетили 1 456 526 человек. В зоологическом саду можно увидеть более 670 видов животных. Это одно из самых посещаемых мест в Праге.

Источник: seznamzpravy.cz