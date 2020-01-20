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При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят

При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят

Марина Комарова 174 0
В результате пожара примерно 300 племенных свиноматок и 1300 поросят сгорели на свиноферме, расположенной возле города Кладрубы в Рокицанах.
При пожаре на свиноферме в Чехии погибло 1300 поросят

Свиноферма начала гореть в воскресенье. Когда на место прибыла пожарная команда, все здание было охвачено огнем. Начиная с 11 часов вечера пожар тушили десять пожарных команд.  

Причина возгорания пока не установлена. Предварительный ущерб оценили в 35 млн крон. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
животные Чехия пожар Сельское хозяйство ЧР
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