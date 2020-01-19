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Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов

Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов

Марина Комарова 791 1
В результате пожара, который произошел утром 19 января в интернате для инвалидов в городе Вейпрти, погибли восемь человек. Об этом сообщил пресс-секретарь спасательной службы Устецкого края Прокоп Воленик.
Восемь человек погибли при пожаре в интернате для инвалидов

«Четыре человека получили травмы средней степени тяжести, один подключен к аппарату искусственного дыхания. Еще 26 человек получили легкие травмы, они были перевезены в медицинские учреждения для осмотра и оказания помощи», — сообщил Воленик. Всего в интернате находились 35 человек.

Сообщение о пожаре поступило около 5 часов утра, возгорание удалось почти сразу локализовать — пожарные прибыли на место происшествия в течение десяти минут. «Здание не было повреждено снаружи, но люди, находившиеся в доме, стали задыхаться от дыма», — рассказали пожарные. Если бы специалисты не прибыли так быстро, жертв могло бы быть больше.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, министры внутренних дел и социальных дел Ян Гамачек и Яна Малачова выразили соболезнования родственникам погибших.

Источник: novinky.cz

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Чехия пожар пожарники
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