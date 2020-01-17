В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini

В четверг с 16:00 до 17:30 часть пражского тоннеля Бланка была закрыта для движения автомобилей в обоих направлениях из-за пожара — огнем был полностью уничтожен спортивный автомобиль Lamborghini Aventador. Ущерб оценили в 5 млн крон.

Пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка рассказал, что автомобиль начал гореть во время движения. Причиной, скорее всего, стала техническая неисправность. В результате инцидента никто не пострадал.

«Тоннель был закрыт в течение полутора часов, примерно 50 человек были эвакуированы. На месте работали два подразделения пожарной команды», — добавил Кавка.

Источник: e15.cz