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В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini

В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini

Марина Комарова 780 0
В четверг с 16:00 до 17:30 часть пражского тоннеля Бланка была закрыта для движения автомобилей в обоих направлениях из-за пожара — огнем был полностью уничтожен спортивный автомобиль Lamborghini Aventador. Ущерб оценили в 5 млн крон.
В пражском тоннеле Бланка сгорел автомобиль Lamborghini

Пресс-секретарь пожарной службы Мартин Кавка рассказал, что автомобиль начал гореть во время движения. Причиной, скорее всего, стала техническая неисправность. В результате инцидента никто не пострадал.

«Тоннель был закрыт в течение полутора часов, примерно 50 человек были эвакуированы. На месте работали два подразделения пожарной команды», — добавил Кавка. 

Источник: e15.cz

 

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Темы
Автомобили Прага пожар
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