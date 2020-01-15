Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.08
USD
22.49
RUB
0.37
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04n 0 °C
Чехи готовятся к летним отпускам и покупают туры заранее

Чехи готовятся к летним отпускам и покупают туры заранее

Марина Комарова 306 0
Чехи с каждым годом все чаще приобретают туристические путевки зимой - в первую очередь, из-за скидок и более широкого выбора отелей. Самые популярные страны для летнего отдыха - Турция, Египет, Греция и Болгария.
Чехи готовятся к летним отпускам и покупают туры заранее

По словам пресс-секретаря турфирмы Fischer Яна Бездека, в этом году интерес к турам first minute вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Лидером по количеству проданных путевок является Турция.
Управляющий директор Exim tours Петр Костка объясняет возросший интерес к продаже летних туров рядом преимуществ. “Туры Last minute летом почти все распроданы, клиенты это понимают, и приобретают путевки за полгода вперед, чтобы поехать туда, куда они хотят. Треть туров на лето 2020 уже продана”, - говорит Костка. 

К выгодам относится, например, бесплатное проживание или питание в отеле для одного или двоих детей, а также более низкая цена для размещения на дополнительных кроватях в номере.

Помимо Турции, Болгарии и Греции, все большую популярность в последнее время приобретает Испания. Если же говорить о конкретных местах отдыха, то чехи отдают предпочтение Турецкой ривьере, испанской Майорке и греческим островам Родос и Крит.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
отдых Чехия Туризм
Читайте
по теме 
До Рождества на Карловом мосту можно вновь встретить фонарщика
07.12.2019 17:50 О Праге
До Рождества на Карловом мосту можно вновь встретить фонарщика
6538 0
Катки в Праге: где покататься в сезоне 2019/2020
13.11.2019 12:45 О Праге
Катки в Праге: где покататься в сезоне 2019/2020
4121 0
Зимний отдых в Чехии: где покататься на горных лыжах и как подготовиться к сезону
30.10.2019 19:00 О Чехии
Зимний отдых в Чехии: где покататься на горных лыжах и как подготовиться к сезону
3171 0
Знакомьтесь: команда, которая создает игры Mad Head в Праге
14.09.2019 19:00 Интервью
Знакомьтесь: команда, которая создает игры Mad Head в Праге
2247 0
Последние новости:
15
января
Правительство России подало в отставку
15.01.2020 15:21 Политика
Правительство России подало в отставку
921 0
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка
15.01.2020 13:00 Общество
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка
504 0
Матери троих детей, работавшей нелегально, оказали финансовую помощь
15.01.2020 11:11 Общество
Матери троих детей, работавшей нелегально, оказали финансовую помощь
868 0
Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk
15.01.2020 09:13 Экономика
Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk
844 1
14
января
Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции
14.01.2020 16:30 Экономика
Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции
883 0
Мотолская долина изменит свой облик
14.01.2020 15:00 Экономика
Мотолская долина изменит свой облик
1173 0
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
14.01.2020 11:48 Экономика
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
1778 0
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»
14.01.2020 09:48 Культура
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»
805 0
Чехии угрожает эпидемия гриппа
14.01.2020 08:40 Общество
Чехии угрожает эпидемия гриппа
2450 0
13
января
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
13.01.2020 14:23 Общество
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
4450 0


Мобильная версия