Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.13
USD
22.54
RUB
0.37
UAH
0.94
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка

Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка

Марина Комарова 131 0
Ветви рождественской елки, которая украшала Староместскую площадь в Праге в период праздников, отдали слонам и бизонам в Пражском зоопарке.
Главную рождественскую ель подарили животным из Пражского зоопарка

По словам пресс-секретаря Пражского зоопарка Ленки Пасторчаковой, это уже стало  традицией: слонам елка пришлась по вкусу, а некоторые животные любят играть с ветками 20-метрового хвойного дерева. Перед тем как положить ветви в павильон слонов, сотрудники зоопарка проверили, не осталось ли на них украшений или других опасных для питомцев предметов. После этого ветви были развешаны по павильону так, чтобы слоны имели к ним свободный доступ.

Из ствола рождественской ели плотники в Брно изготовят деревянные столы, а украсит их своими рисунками художник Марек Чигал. Столы планируют продать весной на аукционе, а вырученные деньги пойдут на посадку новых хвойных деревьев.

Источник: prazsky.denik.cz

Рассказать всем:
Темы
Рождество в Праге Рождество зоопарк
Читайте
по теме 
Что делают чехи на Рождество: самые популярные традиции и обычаи
24.12.2019 10:00 О Чехии
Что делают чехи на Рождество: самые популярные традиции и обычаи
13381 0
Как провести в Праге выходные 21 и 22 декабря
20.12.2019 18:45 Культура
Как провести в Праге выходные 21 и 22 декабря
1652 0
Рождество в Пражском зоопарке
20.12.2019 14:25 О Праге
Рождество в Пражском зоопарке
1885 0
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
18.12.2019 17:36 Экономика
На Рождество магазины в Чехии будут закрыты два дня подряд
4833 0
Последние новости:
15
января
Матери троих детей, работавшей нелегально, оказали финансовую помощь
15.01.2020 11:11 Общество
Матери троих детей, работавшей нелегально, оказали финансовую помощь
309 0
Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk
15.01.2020 09:13 Экономика
Бенешовскую больницу поразил российский вирус Ryuk
348 0
14
января
Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции
14.01.2020 16:30 Экономика
Мошенники рассылают фальшивые письма от имени налоговой инспекции
738 0
Мотолская долина изменит свой облик
14.01.2020 15:00 Экономика
Мотолская долина изменит свой облик
907 0
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
14.01.2020 11:48 Экономика
Ветеринарная инспекция обнаружила в Чехии нелегальную бойню животных
1410 0
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»
14.01.2020 09:48 Культура
Мультфильм «Дочь» Дарьи Кащеевой — в номинантах на «Оскар»
662 0
Чехии угрожает эпидемия гриппа
14.01.2020 08:40 Общество
Чехии угрожает эпидемия гриппа
1955 0
13
января
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
13.01.2020 14:23 Общество
В чешских детских садах все больше агрессивных детей
4263 0
На Шумаве произошло небольшое землетрясение
13.01.2020 12:33 Общество
На Шумаве произошло небольшое землетрясение
1196 0
Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать
13.01.2020 10:42 Общество
Мать троих детей работала нелегально — государство решило ее наказать
2927 0


Мобильная версия